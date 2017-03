Quand devenons-nous un être ?

Au regard des propos de Gloria Michiels (La Libre du 29/3) qui a par ailleurs bien de la chance d’être née, parce que si l’avortement qu’elle revendique avait été légalisé au temps de ses ancêtres, elle ne serait peut-être pas de ce monde pour nous en parler, permettez-moi quelques mots… Si l’existence d’un être humain ne commence pas à la fécondation, à quel moment commence celle-ci? A quel mois, à quelle semaine et à quelle heure, ce qui est considéré par certains comme une chose, comme une sorte de kyste qu’on peut supprimer, devient-il une personne? Exemple: vous êtes un foetus de 3 mois et demi en Belgique. Victoire, vous pouvez continuer à vivre. Vous en êtes un de 5 mois et demi en Angleterre. Pas de chance, votre mère peut vous éliminer jusqu’à 6 mois. Dans ces conditions absurdes, quels arguments opposer à un pays qui légaliserait l’IVG jusqu’à 9 mois? Autre ineptie: le droit des femmes à disposer de « leur » corps. De « leur » corps seulement? Et un être muni d’une tête, d’un tronc,de deux bras, de deux jambes et d’un coeur qui bat, c’est quoi? Rien d’autre qu’une excroissance? Puissent ces embryons et ces foetus que nous avons tous été pointer du doigt une loi qui aurait pu nous empêcher d’exister.