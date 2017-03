45% d’évêques émérites dans l’Eglise en France

Un ouvrage présente la situation des évêques émérites c’est-à-dire à la retraite. Les auteurs sont Mgr Joseph Doré, évêque émérite de Strasbourg âgé de 80 ans, et Bernard Xibaut, chancelier du diocèse et donc proche collaborateur du Père Doré puis de Mgr Jean-Pierre Grallet. Il a sollicité Mgr Doré pour écrire ensemble un livre sur les évêques émérites. Après hésitation et réflexion pour vérifier qu’un tel thème avait de l’intérêt, Mgr Doré a donné son accord facilité par l’engagement des éditions strasbourgeoises La Nué Bleue.

Il s’avère que cet ouvrage est une première puisque rien n’avait jusqu’alors été écrit sur le sujet et pourtant le nombre d’évêques émérites ne cesse d’augmenter, ils représentent aujourd’hui 45% du corps épiscopal français. Leur liste est ici. Et plusieurs centaines sur le plan international.

La situation est encore relativement nouvelle puisque c’est le Concile Vatican II qui a posé l’exigence pour un évêque ayant atteint un certain âge de remettre leur charge épiscopale au Pape. Paul VI a défini l’âge auquel cette passation devait se faire : 75 ans. Avec la renonciation du pape Benoît XVI, désormais émérite, on se demande si cette nouveauté ne va pas s’étendre aux souverains pontifes, surtout si le Pape François renonçait à sa charge avant que Benoît XVI décède…

Cette nouveauté amène à faire l’apprentissage du rôle d’un évêque émérite qui selon son engagement d’ordination reste évêque à vie mais doit construire la manière de vivre sa réalité d’évêque retraité sans entraver l’action de son successeur.

Dans la première partie de l’ouvrage, Mgr Doré pose, à la lumière de son expérience de 10 ans d’évêque émérite, les bases de la réflexion sur l’exercice de sa fidélité épiscopale dans un contexte particulier. Dans une seconde partie, 29 évêques émérites français témoignent puis dans une troisième partie, sont présentés les textes officiels de l’Église ainsi qu’une réflexion théologique sur la position d’évêque émérite dans l’Église.

Éditions La Nuée Bleue, prix : 22 euros. Disponible depuis le 2 mars.