25e Anniversaire de Mater Amoris

Une messe pontificale sera célébrée par Son Excellence Monseigneur Eric Aumonier Evêque de Versailles pour la solennité de l’Annonciation Samedi 25 mars 2017 à 19h.

Membres de Mater Amoris, de l’Association Amis Des Jeunes Chrétiens, amis et parents du Foyer Jean Bosco venez célébrer cette fête et cet anniversaire dans le Sanctuaire de Mater Amoris.

23 rue de Varize Paris XVI° Parking possible

Ô Mère de l’Amour,

Toi qui connais si bien chacun de tes enfants, de nos enfants, Toi qui veilles sur chacun de leurs pas et qu’aucun faux pas ne désespère, Toi qui les aimes avec tant de tendresse et qu’aucune froideur ne lasse, Toi qui les entoures de tant de douceur et qu’aucun orgueil ne rebute, Toi qui es la Mère de l’Amour infini, nous nous abandonnons totalement à Toi dans notre mission éducatrice. Nous Te consacrons nos enfants et toute la jeunesse, pour qu’ils connaissent Celui qui est la source de tout Amour, Dieu Notre Père et son Fils Jésus-Christ. Il est venu nous révéler sa Miséricorde dans l’Unité du Saint-Esprit, Lui qui, en Toi, a accompli tant de merveilles.

Ô Marie, Mère de l’Amour !