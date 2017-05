Apparition de la Conférence des Religieuses et Religieux de France

Ces gens se réveillent en période électorale. On nielles voit jamais aux manifestations pour la vie ou pour la famille. Bref : ils n’ont aucune crédibilité, surtout avec les hochets qu’ils balancent de façon médisante :

En ces jours d’élections capitales pour l’avenir de notre pays, nous, Conférence des Religieuses et Religieux de France (CORREF), nous nous sentons héritiers d’une tradition d’accueil de tout un-chacun – quelle que soit sa condition, sa religion ou sa nationalité -, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. Engagés à créer du lien entre les personnes et riches de la dimension internationale de nos Instituts, nous refusons de souscrire à toute logique de discrimination, de repli sur nous-mêmes, d’exclusion et de peur.

Le bureau de la Conférence des Religieuses et Religieux de France

Sr Véronique Margron, Dominicaines de la Présentation, présidente

P. Marc Botzung, Spiritains, 1er vice-président

P. Daniel Federspiel, Salésiens de Don Bosco, 2ème vice-président

Sr Anne Bayart, Sainte Ursule de Tours, trésorière

Soeur Anne-Marie GRAPTON, La Providence de La Pommeraye, secrétaire générale,

Soeur Agnès Lang, Divine Providence de Saint Jean de Bassel, secrétaire générale adjointe

Père Achille MESTRE, bénédictin, secrétaire général adjoint.