Deux nouvelles églises pour le diocèse de Meaux

Communiqué de Mgr Jean-Yves Nahmias :

Grâce à vous, une nouvelle église s’élèvera bientôt dans la ville nouvelle du Val d’Europe, non loin de Disneyland Paris : Saint-Colomban. Pour construire cette église et son presbytère, j’ai besoin d’un terrain. Dès maintenant, aidez-moi à acheter les 4000 m2 nécessaires. Chaque mètre carré revient à 300 euros. Impliquez-vous dans la construction de cette nouvelle église en faisant un don pour l’achat d’un ou plusieurs mètres carrés. Dans cette ville en forte expansion, avec votre soutien, nous pourrons porter avec ardeur la joie de l’Evangile.

Le Val d’Europe se construit au coeur de la ville nouvelle de Marne la Vallée, au Nord-Ouest du diocèse : parcs d’attractions, gares, logements, zones d’activités économiques… L’Eglise doit anticiper dès aujourd’hui les besoins pastoraux des 90 000 habitants qui y résideront demain.

Le projet en détail

Une église de 500 places modulable (extension avec un auditorium de 300 places avec fonctionnement autonome)

Une chapelle de semaine de 100 places

Un centre paroissial

Atrium

Cloître

Bureau d’accueil secrétariat bureaux parloir

6 salles de réunion de 20 à 40 places

Salle d’activités jeunesse

Locaux techniques

Un presbytère

4 logements de prêtres

Locaux de vie communautaire

À Chelles, c’est une église, un presbytère et un centre pastoral, en remplacement d’une chapelle devenue beaucoup trop petite pour la communauté actuelle, qui verront le jour. L’église Sainte-Bathilde devrait alors abriter les reliques de cette sainte fondatrice du monastère de Chelles, et sera située tout près de la gare SNCF, où passera le futur Grand Paris Express. La mairie a prévu de profiter de cette construction pour « créer une nouvelle place qui ouvrira sur le parc et qui formera devant l’église un grand parvis particulièrement adapté aux sorties des célébrations » précise l’évêque, Mgr Jean-Yves Nahmias.