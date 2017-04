Beaucoup de croyants vivent ce passage de la foi

Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, a délivré un message d’espérance pour ces fêtes de Pâques:

« Dans la fête de Pâques, nous célébrons la résurrection du Christ. Pâques, cela veut dire passage, traversée. Jésus a été cloué sur le bois de la croix par la violence des hommes, mais Dieu ne l’a pas abandonné au pouvoir de la mort. La vie qu’il a offerte a vaincu la mort, L’amour donné jusqu’au bout est plus fort que la haine.

C’est en raison de cet événement du jour de Pâques que beaucoup de croyants vivent, eux aussi, ce passage de la foi, comme les saints Brieuc et Tugdual, figurés dans la tapisserie de Xavier de Langlais dans la chapelle de l’évêché. Ils ont traversé la Manche au VIe siècle, poussés par le souffle de Dieu, afin de porter l’Évangile et la vie du Christ à ceux qui ne le connaissaient pas.

Et ce témoignage continue aujourd’hui… joyeusement avec le baptême de nombreux adultes, en cette nuit de Pâques. Douloureusement aussi avec le courage des chrétiens d’Égypte, assassinés au moment même où leur foi les rassemblait pour le dimanche des Rameaux. Nous prions beaucoup pour eux. Ils sont passés de la mort à la vie.

Ce témoignage des croyants ne doit jamais porter les armes, mais plutôt le service et l’engagement pour que le monde aille mieux. Nous n’y arrivons pas vraiment mais nous voulons bien recevoir la lumière d’en haut et la joie de Pâques.

Les ténèbres du monde et les obscurités de nos vies seront dissipées un jour… et c’est déjà commencé ! La vie est devant, la voie est libre… Nous pouvons avancer dans l’espérance et mener, nous aussi, une vie nouvelle. Bonne fête de Pâques. »