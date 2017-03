Le cardinal André Vingt-Trois atteint d’un syndrome de Guillain-Barré

Informations du diocèse de Paris concernant la santé du cardinal André Vingt-Trois

Le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, a été hospitalisé le 25 février dernier. Les examens ont révélé qu’il était atteint d’un syndrome de Guillain-Barré consécutif à une infection virale. Les examens et les traitements suivent leur cours. Un long temps de rééducation sera nécessaire.

Empêché de présider les célébrations pascales, il s’unira à la prière de tout le diocèse en étant plus étroitement associé cette année à la Passion du Seigneur durant les jours saints. Mgr Jérôme Beau présidera la messe chrismale à Notre-Dame entouré des évêques auxiliaires, des vicaires généraux, des prêtres, des diacres et des fidèles du diocèse.

Très touché par les nombreux messages de sympathie et d’encouragement qui lui ont été adressés et dans l’impossibilité d’y répondre, le Cardinal exprime sa reconnaissance à chacun et se confie à la prière de tous.

Paris, le 28 mars 2017

Sa succession est donc à l’ordre du jour. Si le nom de l’archevêque de Rennes, Mgr d’Ornellas, a un jour couru, il a été vite remplacé par celui de Lille, Mgr Ulrich. Mais un autre nom circule désormais. Le nom d’un évêque (le seul ?) qui a invité le cardinal Sarah dans sa cathédrale en décembre dernier. En 2014, il avait aussi adressé officiellement un message de soutien aux veilleurs.