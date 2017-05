Le cardinal Barbarin s’y met

Refroidi par la campagne médiatique qu’il a subie, l’archevêque de Lyon se joint au concert macroniste :

Communiqué des Responsables d’Églises de Lyon

Nos Églises à Lyon sont aussi diverses que la société que nous formons. Cette grande diversité, dans notre manière de vivre, de célébrer, de penser et d’agir dans notre monde, ne nous empêche pas d’être très profondément unis en Christ, et constitue pour nous une occasion féconde d’enrichir notre réflexion en nous ouvrant à l’échange, au débat, au partage… C’est ce que nous vivons avec gratitude au sein du Conseil des Responsables des Églises de Lyon depuis des années. Cette diversité s’exprime aussi naturellement dans les sensibilités, les convictions et les engagements politiques de chacun : il n’existe pas en tant que tel un vote « chrétien » de même, et c’est heureux, qu’aucune de nos Églises n’est, ni ne sera jamais liée à quelque parti politique que ce soit.

Dans cette période de grande incertitude qui caractérise l’entre-deux tours de l’élection présidentielle, nous constatons un désarroi profond chez un nombre important de nos concitoyens et des membres de nos Églises peinent à trouver une motivation pour s’exprimer par leur vote lors du second tour de scrutin.

Cette situation d’une ampleur inédite n’est pas sans risque car nous ne pouvons pas considérer comme anodine la présence au second tour d’un parti qui, historiquement a toujours été porteur d’un discours nationaliste dangereux dont la mise en œuvre serait désastreuse. Nous croyons que l’Évangile que nous avons reçu et que nous essayons de vivre, nous engage sans cesse à être des « artisans de paix », des « affamés et assoiffés de justice ». C’est pourquoi aujourd’hui nous tenons à rappeler ensemble que nous sommes et nous serons toujours clairement engagés pour que reculent les discriminations, les inégalités, la violence, la xénophobie et toutes les paroles de haine qui fracturent notre société.

C’est ainsi que nous entendons prendre part à la responsabilité commune de construire et servir la société dans laquelle Dieu nous donne de vivre.

Pour l’Église Catholique, Mgr Philippe Barbarin

Pour l’Église Arménienne Apostolique, Père Isaac Hékimian

Pour l’Église Orthodoxe Grecque, Père Nicolas Kakavelakis

Pour l’Église Anglicane, Révérend Ben Harding

Pour les Églises de la Fédération Protestante de France (FPF), Pasteur Pierre Blanzat (Église Protestante Unie de France)

Pour l’Église Baptiste, Pasteur Erwan Cloarec