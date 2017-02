Le cardinal Tauran au Caire

Une délégation du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux est au Caire les 22 et 23 février 2017, pour participer à un séminaire conjoint auprès de l’Université d’Al-Azhar. La délégation vaticane sera composée du cardinal français Jean-Louis Tauran, président du dicastère, du secrétaire Mgr Miguel Ángel Ayuso Guixot et du p. Khaled Akasheh, chef de bureau pour l’islam. Mgr Bruno Musarò, nonce apostolique en Egypte, sera également présent.

Le séminaire conjoint aura pour thème

« Le rôle d’Al-Azhar et du Vatican pour combattre le phénomène du fanatisme, de l’extrémisme et de la violence au nom de la religion » (The role of al-Azhar al-Sharif and of the Vatican in countering the phenomena of fanaticism, extremism and violence in the name of religion).