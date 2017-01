Combien de pratiquants dans le diocèse de Paris ?

Pendant trois week-ends, les participants à toutes les messes du dimanche dans les paroisses parisiennes sont comptabilisés. Le porte-parole du diocèse explique à La Croix :

« L’opération se déroule sur trois week-ends d’affilée : le dimanche 22 janvier et les deux suivants ». « Le diocèse fait cette demande à toutes les paroisses, qui y répondent ou non, mais le retour est plutôt bon ». «[Il s’agit de compter] tous les participants à toutes les messes du dimanche, y compris les messes anticipées du samedi soir, plutôt au moment de l’homélie ou de la quête pour avoir les retardataires et ceux qui partent en avance ».