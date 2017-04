Le denier du culte dans le diocèse de Montauban

Avec 6 616 donateurs enregistrés en 2016 contre 7 066 en 2015, le montant global des contributions a baissé en 2016, même si le don moyen a augmenté en atteignant les 142,70 € en 2016 contre 134,10 € en 2015.

Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban souligne la fidélité des pratiquants, très âgés et donc de moins en moins nombreux.

Les besoins du diocèse s’élèvent à 1,4M € par an contre 961 000 € collectés.

«On n’est pas à plaindre mais on n’est pas riche non plus. On vit avec l’incertitude du lendemain».