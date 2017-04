Des évêques en mission

Famille Chrétienne a réalisé un reportage sur quelques nouveaux évêques français, pas (encore) très connu. Extraits

Sur Mgr Balsa, évêque de Viviers :

Élevé dans une famille non pratiquante, c’est vers l’âge de 6 ans, en écoutant un musicien jouer du Bach en version jazz au cours d’un festival de musique, que Jean-Louis Balsa a pour la première fois « le sentiment de Dieu ». Quelques années plus tard, il se découvre une passion pour l’orgue et se rend tous les dimanches matin à la paroisse voisine afin d’y suivre les trois messes du jour ! « J’écoutais l’orgue et je regardais l’hostie, subjugué. » Sa première communion, il ne saurait en donner la date : « Je communiais à chacune des trois messes ! Alors mon corps tout entier était irradié par la présence de Dieu. C’était une expérience spirituelle très forte. » Lui-même organiste, c’est en animant la liturgie qu’il approfondit peu à peu sa connaissance du Christ, et que naît en lui le désir de devenir prêtre. Il poursuit des études de philosophie à la Sorbonne, puis entre au séminaire des Carmes à Paris. Ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Nice, il en deviendra vicaire général en 2009, avant d’être nommé, en 2015, évêque de Viviers, en Ardèche.

Malgré une récente déchristianisation, ce département a hérité d’une longue tradition chrétienne : en 1914, il comptait près de sept cents prêtres, et de nombreuses figures ont alimenté la ferveur locale, comme saint Jean-François Régis, Thérèse Couderc ou, plus récemment, le bienheureux Charles de Foucauld et Gabriel Longueville. Mais aujourd’hui, le chantier missionnaire est vaste. S’il se réjouit des cinq jeunes qui se préparent actuellement au sacerdoce pour son diocèse, Mgr Balsa reste lucide : « Il faut que je me dépêche : dans dix ans, il n’y aura plus que quinze prêtres actifs chez nous. » Au cours de ses différentes rencontres avec les jeunes, il n’hésite pas alors à appeler des ouvriers pour la moisson. « Je leur dis que l’aventure missionnaire n’est pas nécessairement à l’autre bout du monde, mais qu’elle est d’abord ici. »