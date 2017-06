Deux nouveaux prêtres pour le diocèse de Versailles

En réponse à l’appel gratuit du Seigneur, je proclame « Me voici » ! Et quand l’avenir me questionne ou que mes limites m’effraient je L’entends me redire comme à Saint Paul : « Ma grâce te suffit : car la puissance se déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). Merci de votre prièreafin que, dans cette faiblesse, l’Esprit Saint m’entraine toujours dans l’amitié avec le Christ et la joie d’accomplir la volonté du Père avec vous et pour vous !

Témoignage de Christophe Hédon

Le Seigneur m’a fait le cadeau d’une famille chrétienne. Par elle, il m’a donné de grandir dans la foi et de découvrir le Christ en paroisse. J’ai pu approfondir la présence de Dieu par les scouts et dans des retraites. A douze ans, le Seigneur m’a donné le désir de devenir prêtre.

Plus tard, probablement grâce à la prière pour les vocations, il m’a rappelé sa présence et ce projet. « Tu m’as séduit Seigneur, et je me suis laissé séduire » (Jr 20,7). A 16 ans, après une année douloureuse, j’ai bien failli fuir la foi et la relation à lui. Si j’ai progressivement repris la prière, la question d’une vocation ne me paraissait même pas envisageable. Le Seigneur s’est montré insistant et plus têtu que moi. Comme un aiguillon, il m’a rappelé cette question au moment où, étudiant, je construisais mon projet de vie.

Dans la formation, les personnes qui m’ont entouré et en particulier les formateurs ont été pour moi la présence paternelle de Dieu.