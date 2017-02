Le diocèse de Bayeux cherche un webmaster

Le diocèse de Bayeux-Lisieux recherche un(e) responsable éditorial et site Internet.

Missions : Sous l’autorité opérationnelle du directeur de la communication, en tant que responsable éditorial et site Internet, vous collectez et assurez la mise à jour des informations sur le site Internet du diocèse de Bayeux et Lisieux (www.bayeuxlisieux.catholique.fr).

Vous êtes garant de son bon fonctionnement. Vous participez activement aux rencontres liées à la mutualisation structurelle du site avec d’autres diocèses de France et mettez en oeuvre les développements prévus du site. Vous développez et animez un réseau de contributeurs au site diocésain composé de bénévole gérant des pages de services diocésains, paroisses et mouvements. Vous assurez la formation continue de ces bénévoles.

Compétences : pratique des CMS (notamment wordpress), des CSS, maîtrise du français. La pratique de la photo et de la vidéo seront un avantage.

Formation : BTS ou DUT métiers du multimedia et de l’internet ou expérience équivalente.

Qualités requises : réactivité, adaptabilité, créativité, mobilité.

Après une première expérience réussie en agence de communication ou dans une structure similaire, vous souhaitez vous investir dans le projet de l’Eglise catholique dans le Calvados.

Contrat à durée déterminée de 10 mois à temps partiel situé à la Maison diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme à Caen. Le poste peut nécessiter des déplacements dans le département.

Adressez CV et lettre de motivation à Alexandre BARBE, directeur de la communication, Maison diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme BP 6298 14067 Caen Cedex ou par mail à dircom@bayeuxlisieux.catholique.fr

Poste à pourvoir dès que possible.