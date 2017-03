Le diocèse de Paris ouvre une école de vie

Vous avez entre 20 et 30 ans et envie de faire une pause dans votre vie ? Prendre le temps de discerner ? Vous connaissez quelqu’un que cela pourrait intéresser ? Découvrez dans cette vidéo la proposition du diocèse de Paris à Notre-Dame de l’Ouÿe, présentée par le père Arnaud Gautier. Pour vivre un an de formation, de service, de spiritualité en fraternité avec une dizaine d’autres jeunes, rendez-vous à Notre-Dame de l’Ouÿe en septembre 2017 ! Inscription sur dossier dès à présent.

A partir du 18 septembre, des jeunes de 20 à 30 ans seront accueillis à l’abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe, située à Dourdan (91), pour l’année « Nazareth » : un an de formation personnelle et spirituelle, associant vie en communauté et services matériels et pastoraux. Quatre axes principaux y seront particulièrement développés : se donner, mieux se connaitre, se former et vivre ensemble. Les jeunes volontaires seront accompagnés par des laïcs et des religieux expérimentés en en théologie, anthropologie ou psychologie. Une fraternité du diocèse de Paris, composée de laïcs mariés ou consacrés habitera sur place avec eux.

Achetée par le diocèse de Paris en 2015, l’abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe a été entièrement rénovée pour accueillir toute l’année des groupes de jeunes, pour des retraites de préparation aux sacrements et autres temps forts.