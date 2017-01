Diocèse de Séez : 32 paroisses regroupées en 10 pôles

L’évêque du diocèse de Séez, Mgr Jacques Habert, a reçu la presse mercredi 18 janvier, à l’occasion de la Saint François de Sales, saint patron des journalistes. Il a annoncé que les 32 paroisses sont désormais structurées en dix pôles missionnaires. Les paroisses devront apprendre à travailler ensemble.

La communication diocésaine évolue, avec la création d’une newsletter bimensuelle. La pastorale des jeunes va organiser trois temps forts, cette année (un rassemblement en février, un autre à la Toussaint et un pèlerinage à Lourdes). Le diaconat est l’une des priorités 2017 avec une charte et un comité diocésain, pour veiller sur les plus fragiles.

Un chantier immobilier de 2 millions d’euros va débuter avant l’été avec l’aménagement du futur centre spirituel du sanctuaire Louis et Zélie Martin, dans l’ancienne Maison des Association d’Alençon. Ce bâtiment est désormais acheté à la ville, le permis de construire est déposé. Avec cinquante-trois lits, le lieu servira d’hébergement aux pèlerins de passage à Alençon. La chapelle de cet ancien couvent va aussi être totalement restaurée, pour 150000 euros. La fin de cet énorme chantier est espérée vers le mois de juillet 2018.

Source