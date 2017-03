Une église dédiée à Saint Martin dans le diocèse de Tours

Le 6 novembre 1982 fut bénie l’église Marie de l’Incarnation, à Joué-lès-Tours; une église dont la construction avait débuté en octobre 1981. Soit près d’1 an et demi après l’achèvement de l’église St-Libert, à Tours Nord. Cette église St-Libert, construite sur un terrain instable, présente aujourd’hui des fissures importantes qui nécessiteraient de lourds et importants travaux. En parallèle, plus au nord, le quartier Monconseil se développe. Il a donc été décidé de fermer l’église St-Libert et d’en construire une nouvelle : la chapelle St-Martin. Mgr Aubertin, archevêque de Tours, posera la première pierre de la chapelle vendredi 17 mars à 15h.

Eglise Saint Libert :

Projet de chapelle Saint Martin :