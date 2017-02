Est-il permis d’annoncer le Christ aux musulmans ?

Alors que s’est tenue la dixième réunion du Forum Jésus le Messie, des critiques se font jour dans les rangs, non seulement de la communauté musulmane, mais aussi au sein de l’Eglise qui est en France, laquelle est, nous le savons, bien divisée sur le sujet. Les participants de cette réunion n’ont pas froid aux yeux sur ce sujet et sont bien souvent de vrais spécialistes de l’islam, comme Annie Laurent et l’abbé Pagès. Des spécialistes que le noyau dirigeant de l’épiscopat n’a pas l’habitude d’inviter, habitué à son entre-soi, fanatisé par l’idéologie du dialogue sans la vérité.

Cette réunion est donc dénoncée comme une effroyable entreprise de conversion des musulmans par des chrétiens. Il faut dire que plusieurs intervenants sont des musulmans convertis – à commencer par l’homme qui est à l’origine du Forum, Mohammed-Christophe Bilek (fondateur de Notre Dame de Kabylie, chroniqueur à Reconquête, et qui n’a pas sa langue dans sa poche).

Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée, et grand ami du cardinal Philippe Barbarin, s’associe avec l’abbé Christian Delorme, fanatique du dialogue islamo-chrétien et du vivre ensemble en dhimmitude…

L’abbé Christian Delorme a osé déclarer :

Ce Forum instrumentalise des convertis pour mener une irresponsable campagne de dénigrement de l’islam.

Sic.

Et le très modéré Kamel Kabtane :

On a l’impression de revenir au temps des croisades.

Ne vous laissez pas faire par ces ringards.

