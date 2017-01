« Extrême droite : écouter, comprendre, agir »

Cette publication fait suite à un constat : depuis quelques années, en France et en Europe, les partis politiques traditionnels ne parviennent plus à mobiliser leurs électeurs qui se reportent de plus en plus souvent sur des partis situés aux extrêmes de l’échiquier politique.

Trois conférenciers interviendront lors de cette soirée animée par le père Christian Mellon : François Ernenwein, rédacteur en chef du quotidien La Croix, P. Bertrand HériardDubreuil, directeur du CERAS (Recherche et action sociales), Claude Bobey, responsable du pôle animation au Secours catholique.

La présentation sera suivie d’un temps de questions-réponses avec l’assemblée.