«Les fabricants de cigarettes nous exposent à mourir des milliers de fois plus que le terrorisme»

On ne s’ennuie pas lors des voeux de Mgr Fonlupt. En compagnie des protestants et des musulmans, l’évêque est revenu sur les événements de 2016 comme le Brexit, la guerre au Proche-Orient, l’élection de Donald Trump et bien sûr le terrorisme. Mgr Fonlupt a mis aussi l’accent sur «les réalités de la pédophilie» et … sur «les fabricants de cigarettes qui nous exposent à mourir des milliers de fois plus que le terrorisme».

Pour 2017, Mgr Fonlupt souhaite à tous de

«vivre de manière responsable notre vie citoyenne et tout particulièrement les étapes électorales dans lesquelles nous entrons».

«Il faut laisser se creuser le chemin de la non-violence». «Faisons de la non-violence notre style de vie».

