Sous l´impulsion de son évêque, l´Eglise catholique dans le Var a mis une déclinaison locale de la formation au leadership pour les prêtres et les fidèles laïcs engagés dans les paroisses. Pour soutenir la conversion pastorale et former des disciples missionnaires, un forum et plusieurs rencontres ponctuent l’année.

« C´est à partir de la tête et de la conversion pastorale des pasteurs que l´ensemble de l´évangélisation va grandir et se développer » explique Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon depuis 2000.

Dans La Vie des Diocèses, Mgr Rey fait le point sur les efforts engagés depuis une quinzaine d´années. Il détaille également les chantiers prioritaires pour son diocèse, notamment dans le champ de l´éducation avec l´ouverture d´écoles paroissiales. Reportage dans l´école de La Valette, qui a pour but d´unir instruction, éducation et vision chrétienne de l´homme.