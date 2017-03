Inauguration de la chapelle de l’évêché d’Annecy

La nouvelle chapelle de la Maison du Diocèse-La Puya, au cœur du nouveau bâtiment, a été bénie le 8 mars par Mgr Boivineau, au cours d’une célébration qui a réuni de nombreux bénévoles et salariés du diocèse. Jérôme Bouchet, Service Patrimoine et Art sacré, explique :

« Ainsi nous voici arrivés au terme de l’aménagement liturgique de cette chapelle, fruit d’un travail de plusieurs mois et résultat de beaux échanges entre les différentes commissions qui ont eu la charge de penser ce lieu. Il faut souligner ici la force et le travail des artistes qui ont mis leur sensibilité et savoir-faire au service de la foi et de la liturgie pour répondre à chacune des demandes de la commission.

Si Claude Marin a réalisé il y à plus de vingt ans le retable qui orne le mur derrière cet autel, c’est plutôt Sylvie Thepenier et William Laperrière qui sont les deux principaux concepteurs de la mise en valeur de ces lieux. Mme Thepenier a su adapter les couleurs mariales (bleu et blanc) alliées aux tonalités chaudes du mobilier qui confèrent à cet espace ovale – créé et voulu comme tel par son époux Jean-Michel Thepenier – toute l’atmosphère de recueillement qu’il dut avoir. Point focal de cette suite de vitraux, une baie ornée d’une figure de Vierge à l’Enfant aux formes douces et apaisantes ; propices à la prière. William Laperrière, quant à lui, a su marier avec une noble simplicité, son amour du bois naturel – le chêne en l’occurrence – à celui du travail de sculpture et marqueterie qu’il affectionne particulièrement. En créant des formes végétales qui s’entrecroisent en pointant au ciel, on reconnaît là l’hymne à la Création mais aussi la Gloire du Christ Ressuscité qui nous emporte avec lui.

En effet, l’absence de Christ sur la croix évidée d’autant plus renforcée par l’harmonie dorée (créée par les soins de Lucile Hyacinthe, doreuse sur bois) évoque l’espace céleste. Ce même espace doré figuré sur l’ensemble des autres pièces du mobilier se mêle et s’entrecroise avec les lignes claires du plaquage en peuplier, symbole de l’alliance du Peuple de Dieu et du Seigneur.