Jean-Michel Amouriaux élu supérieur des Eudistes

Le R.P Jean-Michel Amourieux, recteur du grand séminaire de Rennes et provincial des Eudistes depuis le mois de mai 2016, vient d’être élu Supérieur général des Eudistes. Il est le conseiller spirituel d’une Equipe Notre-Dame depuis quatre ans. Il part pour Rome prochainement et quittera ses fonction à Rennes et comme provincial.

Eudiste depuis 1993, ordonné prêtre en 1994, il a été curé à Brétigny-sur-Orge (Essonne) et chargé de participer aux travaux de l’équipe internationale de spiritualité pour renouveler l’animation spirituelle eudiste.

De 2001 à 2008, il a été directeur du centre spirituel eudiste de La Roche du Theil (Ille-et-Vilaine), et a en même temps enseigné la théologie spirituelle au séminaire Saint-Yves à Rennes. Il avait intégré l’équipe animatrice du séminaire en 2008, avant d’en devenir recteur un an plus tard.

Fondée en 1643 par saint Jean Eudes, la congrégation de Jésus et Marie compte aujourd’hui environ 400 religieux dans 18 pays, dont sept communautés en France. Cette société de vie apostolique internationale rassemble des prêtres, des diacres et des laïques, incorporés ou associés, qui partagent leur vie de prière, leurs expériences et leurs engagements apostoliques. Jean Eudes, saisi par l’amour de Jésus, a porté dans son cœur les détresses et les besoins des hommes et des femmes de son temps : à la suite de leur fondateur, les Eudistes cherchent à ouvrir, avec audace, des voies pour faire grandir le Royaume de Jésus.

Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay, est membre de cette congrégation.