Jubilé du diocèse de Nanterre

Le diocèse de Nanterre a été érigé en 1966 à la suite de la création du département des Hauts-de-Seine. Depuis 50 ans, celui-ci cherche à répondre aux nouveaux défis de notre société. Mgr Michel Aupetit, avec l’ensemble du diocèse, cherche à être toujours mieux au service du bien commun pour les hommes et les femmes du département. Une année jubilaire pour fêter cet anniversaire par la joie de la rencontre entre catholiques, chrétiens, croyants ou non. De nombreuses manifestations sont organisées dans les paroisses, les établissements de l’enseignement catholique, les aumôneries des jeunes et du monde de la santé.

Pour clore cette année anniversaire, l’évêque invite tous les fidèles au grand rassemblement du dimanche 11 juin 2017 au stade Yves du Manoir à Colombes. 14 000 personnes y sont attendues pour vivre une journée festive avec les confirmations des adultes durant de la messe et un spectacle l’après-midi. Pour pérenniser cette année jubilaire, une mosaïque magistrale du père Marko Rupnik, artiste mondialement renommé, sera réalisée près de la cathédrale de Nanterre, lieu de naissance de sainte Geneviève.

Pour la réussite de ces évènements, le diocèse a besoin, entre autres, de moyens financiers et techniques.