La réaction des évêques de Bretagne aux attentats en Egypte

Communiqué des 4 évêques bretons :

Des chrétiens, pour la seule raison qu’ils étaient chrétiens, ont été assassinés à Tanta et à Alexandrie en Égypte, le Dimanche des Rameaux, jour où l’on proclame la Passion et la Mort du Seigneur Jésus. Nous invitons les catholiques de Bretagne à prier pour eux, et pour leurs familles, au cours de la Semaine Sainte, et particulièrement le Vendredi Saint, sans oublier tous les autres chrétiens qui sont persécutés en Syrie et en Irak, et dans d’autres parties du monde.

Le Seigneur et Maître des chrétiens s’appelle Jésus-Christ. Il est mort sur la croix, alors qu’il est innocent et juste. Il meurt en disant : « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Les chrétiens, loin d’être des infidèles, croient que Dieu est amour et que l’amour du cœur est la seule force qui fait du bien dans le monde.

Nous, chrétiens, nous voulons vivre de cet amour et de ce pardon. Nous prions pour les fanatiques aveuglés et violents qui commettent ces crimes. Que leur cœur s’ouvre à la bonté du Seigneur clément et miséricordieux. Que leur vie soit guidée par la beauté de l’amour vrai qui crée des liens fraternels et qui pardonne.

Nous, chrétiens, nous demandons la liberté religieuse et la liberté de conscience en tout pays, car c’est seulement ainsi que tous les hommes peuvent chercher ce qui est vrai en matière religieuse et y adhérer en toute liberté. Seule la liberté religieuse peut assurer la paix en garantissant le respect les uns des autres. Devant cette violence aveugle qui se pare de motif religieux, nous rappelons que la Bible juive et chrétienne proclame : « Tu aimeras ton prochain. »

Lundi 10 avril 2017

+Pierre d’Ornellas

Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo.

+Denis Moutel

Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

+Laurent Dognin

Évêque de Quimper et Léon

+Raymond Centène

Évêque de Vannes