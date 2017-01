Le curé de campagne : est-ce fini ?

Les paroisses dont les prêtres ont la charge étant de plus en plus grandes, le risque d’isolement conduit parfois à des dérives (alcoolisme, dépression…). C’est pourquoi certains vivent désormais en colocation, partagent les repas, durant lesquels ils peuvent solliciter les conseils pastoraux des autres, les offices…

C’est pourquoi les communautés sacerdotales (St Martin, L’Emmanuel, Saint Jean-Marie Vianney, St Thomas Beckett, ainsi que les fraternités traditionalistes) connaissent un succès certain : la vie en communauté est de plus en plus prisée par les prêtres, surtout pour oeuvrer dans notre monde sécularisé. Auparavant, le curé de campagne avait, outre ses vicaires ou les curés avoisinants, des fidèles catholiques suffisamment nombreux pour qu’il ne se sente pas seul. La déchristianisation, couplée au délitement de la famille et du lien social, transforme notre pays en conglomérats d’individus qui ne se connaissent pas. Dans cet univers froid, le prêtre a besoin de chaleur sociale. Tout le monde n’est pas fait pour vivre ermite.