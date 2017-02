Le St Siège est-il vraiment libre de nommer les évêques qu’il veut ?

Paul-André Maur vient de publier un petit ouvrage, À contre-courant, dans lequel il explique que la pression du monde et du politiquement correct est telle qu’il nous faut réagir si nous voulons rester catholiques et amis de la vérité. Sinon nous serons contaminés, noyautés, submergés, anéantis. Ce monde qui est l’ennemi du Christ et de la vérité veut notre âme.

Dans ce petit ouvrage (142 pages), il aborde la crise de l’Eglise depuis deux siècles et évoque notamment le problème des nominations épiscopales. Ainsi, revenant sur la condamnation de l’Action française, il indique que cette affaire a permis d’effectuer une purge au sein du clergé, purge qui a facilité l’arrivée aux commandes d’une génération moderniste :