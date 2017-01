Les formateurs des nouveaux évêques

Une dizaine d’évêques ordonnés depuis janvier 2015 ont participé à la session dédiée aux nouveaux (16-18 janvier 2017), à Paris.

Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque émérite de Rouen, 20 ans d’épiscopat, a ouvert la session avec la thématique : « Entrer dans la vie d’un diocèse ».

Mgr Georges Colomb, nommé évêque de La Rochelle et Saintes le 9 mars, puis ordonné le 5 mai 2016, déclare :

« L’Eglise particulière précède l’évêque et elle vivra après lui. En effet, je suis le 28ème évêque de La Rochelle. L’évêque s’inscrit dans une histoire à laquelle il apportera sa pierre. Cela m’invite à l’humilité. Et en même temps, j’apporte du sang neuf et un regard autre ». « 2 séminaristes sont en formation. Le clergé a pour moyenne d’âge 74 ans. Le Denier de l’Eglise compte 10.000 donateurs sur 640.000 habitants… Tous ces défis sont dans ma tête ! »