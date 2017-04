L’ex-curé Gréa va se marier le Samedi Saint

L’ex-curé lyonnais va se marier le 15 avril prochain. Ce sera Samedi Saint. Plus rien ne doit nous étonner venant de cet olibrius.

Il poste régulièrement sur Facebook des commentaires sur l’Evangile.

Il y a un peu plus d’un mois, David Gréa avait annoncé qu’il voulait vivre une relation avec une femme et qu’il allait se marier. Le cardinal Barbarin l’avait aussitôt déchargé de ses fonctions et lui avait proposé de réfléchir jusqu’à l’été.