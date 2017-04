L’oxymore du jour : chrétien macroniste

Dans une tribune publiée par Le Huffington, la féministe hétérodoxe Anne Soupa, accompagnée de quelques inconnus qui se disent chrétiens, annonce son intention de voter Emmanuel Macron. Je n’ai pas vu de signatures de journalistes de La Croix ou La Vie. Chez eux aussi l’horrible mouvement dextrogyre identitaire ferait des ravages ?

Le vote chrétien, catholique en particulier, n’appartient à personne, et sûrement pas aux factions identitaires. De plus en plus ouvertement, des foules bruyantes, crucifix et saucisson en main, confisquent la voix des catholiques et la cantonnent à une représentation défensive, bien éloignée de l’esprit d’ouverture de la spiritualité chrétienne.

Les plus nombreux des chrétiens, discrets et engagés, conscients de la complexité du monde, du pluralisme religieux et confiants dans la démocratie, déplorent cependant le manque de vision et de souffle de la vie politique actuelle.

Nous sommes des chrétiens et des citoyens qui faisons aujourd’hui le choix d’Emmanuel Macron.

Tout d’abord, par son option d’une laïcité conforme à la loi de 1905, sans sectarisme, reconnaissante de la « contribution citoyenne » des religions au vivre ensemble, par sa volonté d’apaisement face aux incompréhensions sur la loi sur le Mariage pour tous, Emmanuel Macron tend la main aux croyants que nous sommes.

Par ailleurs, sa volonté de dépasser le clivage gauche/droite est une promesse qui nous touche et nous parle en tant que chrétiens. Selon la jolie démonstration qu’il a proposée à des enfants, la liberté (plutôt de droite) et l’égalité (plutôt de gauche) doivent se rejoindre pour fortifier la fraternité.

Comme tous les Français, les chrétiens sont marqués par des sensibilités différentes qui oscillent entre la gauche et la droite. Il ne s’agit pas d’y renoncer, car ces convictions sont des atouts, des marqueurs. Mais le temps est venu de les exposer à la confrontation, à l’épreuve de la mise en commun, pour décider ensemble de ce qui permettra de redresser notre pays.

Nous refusons que la politique se dévoie en intérêts partisans et en petits bénéfices collatéraux. Nous demandons qu’elle cesse d’être l’art de la discorde pour redevenir l’art de vivre ensemble, sans exclusion.

Rendre à chacun sa dignité par un travail organisé et rémunéré de façon à établir entre toutes et tous la justice sociale et économique, développer les solidarités, donner l’éducation et la culture qui ouvrent à la vie sociale, culturelle et citoyenne, refonder l’Europe, dissiper les peurs, faire tomber « le mur de la séparation » qui, pour nous, chrétiens, a été définitivement abattu par le Christ, sont les termes d’un contrat qui peut refonder le lien social. Et c’est le combat que porte Emmanuel Macron.

Le processus des primaires a conduit les militants des deux grands partis de gouvernement à choisir des candidats aux profils extrêmement tranchés, qui ne parlent pas aux Français dans leur diversité.

En face, la menace que représente Marine Le Pen grandit, inexorablement. Tout en agitant des symboles et des figures de la chrétienté, elle véhicule un message qui est à l’exact opposé de la définition du catholicisme: l’universel.

C’est la responsabilité des chrétiens que nous sommes de faire en sorte que solidarités, justice économique et sociale, dialogue et ouverture soient des valeurs présentes au second tour des élections. Aussi, c’est dès le premier tour qu’il est nécessaire d’y oeuvrer.

Nous n’attendons aucun sauveur. Emmanuel Macron, comme tout autre, est faillible. Mais nous sommes comptables de notre avenir. Et nous voyons devant nous ce « moment favorable » que l’Écriture nous appelle à déceler.

Aussi, comme cela nous est naturel, nous chrétiens, prenons notre bâton de pèlerin et sommes En Marche!

