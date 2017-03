Le malencontreux évêque d’Evry

Monseigneur Dubost a déclaré sur France Info:

« Maintenant on est tous conscients en France, et je crois les prêtres et les évêques les premiers, qu’il faut chasser toutes les atteintes, toutes les agressions sexuelles contre des mineurs et contre des personnes faibles. Le travail est avec le procureur dès qu’on sait quelque chose, il n’y a aucun problème là-dessus. C’est un drame mais il faut le faire. »

« Je crois qu’il y a des fonctions qui sont incompatibles avec des gestes mais il faut peut-être probablement distinguer… parce qu’on appelle pédophilie beaucoup de choses : un acte malencontreux et dramatique et puis les prédateurs. Les prédateurs, c’est une chose, il faut absolument leur faire quitter le sacerdoce et puis quand même les accompagner pour qu’ils ne soient plus prédateurs. Mais enfin les autres, ben c’est du cas par cas, à mon avis il faut travailler avec la justice et pas au-delà de la justice. »