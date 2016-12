Message de Noël de Mgr Scherrer

Voici le texte de l’évêque de Laval :

Dieu ne se lasse pas de nous aimer !

C’est le message que nous relaie cette année encore la fête de Noël. Ce message est une bonne nouvelle pour tous les hommes : Dieu vient à notre rencontre dans la simplicité d’un visage d’enfant. Il ne vient pas à nous à la manière des grands, des puissants de ce monde, ceux qui dominent et qui écrasent. Il vient dans la fragilité d’un tout-petit pour désarmer nos instincts de puissance. Dans un monde traversé par la violence, il offre sa douceur et sa paix. Il vient redonner courage à ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie et ont perdu tout espoir en l’avenir. Sa lumière veut resplendir dans l’obscurité de nos vies marquées par la souffrance, la maladie, le deuil.

Cet enfant nouveau-né nous tend ses deux bras. Il nous invite à faire de Noël une fête pour les pauvres. Les pauvres, en effet, n’auraient pas pu l’approcher s’Il ne s’était fait l’un d’eux. Il nous supplie de sortir de nos égoïsmes et d’ouvrir nos yeux et nos cœurs sur la misère qui s’étale devant nos portes et détruit tant de vies. À Noël, on peut recevoir mille cadeaux qui ne comblent pas le cœur. Ce dont les hommes ont besoin, c’est d’amour. Les hommes ont soif de bienveillance, de compréhension, de pardon. En cette fin d’année 2016 marquée par tant de cruauté et de drames, j’invite les familles et les communautés chrétiennes à vivre Noël autrement. Je les encourage à promouvoir par tous les moyens possibles des relations d’amitié simple, de fraternité joyeuse, de partage réciproque. C’est quand on donne de l’amour aux autres que la vie prend du sens et qu’elle devient féconde. Plutôt que de dresser des murs entre nous, construisons des ponts ! Ensemble, soyons pour ce monde des bâtisseurs de paix !

A tous, je souhaite un Noël plein d’espérance et de belles fêtes de fin d’année.