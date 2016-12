Mon deuxième vœu est pour notre pays : À l’approche des élections, soyons capables de nous exprimer dignement et de nous respecter dans nos légitimes différences. Mettons-nous au service du Bien commun à tous, et réunissons-nous dans la fraternité : celle-ci est à la fois exigence évangélique et devise républicaine.

Mon troisième vœu est en faveur de relations quotidiennes plus bienveillantes, plus apaisées, plus vraies. Soyons des êtres de justice et de droiture, de vérité et de solidarité ! Dépassons nos peurs et nos calculs, et offrons-nous, chaque jour, un peu de sourire et d’amitié… !

De tels sentiments m’aident à passer avec sérénité, en 2017, le relais du service de cette Église d’Alsace que j’aime tant. Que Dieu ne cesse de bénir cette Église, elle et son futur pasteur !

Enfin, je me tourne vers chaque Alsacien et, s’il le veut bien, je le bénis aussi : « Ami, reçois tout le bien que tu espères, et ne crains pas de le partager : tu seras heureux ! »