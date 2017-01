Mgr Bataille invite les catholiques à habiter plus encore la cathédrale où la crèche a été incendiée

Mgr Sylvain Bataille s’exprime suite à l’incendie de la crèche de la cathédrale :

Vendredi 6 janvier à 18h, le feu a été mis à la paille de la crèche dans la cathédrale. Des paroissiens arrivant peu de temps après ont pu éteindre l’incendie qui n’a pas eu de conséquences graves si ce n’est la destruction des personnages de la crèche.

Nous laissons la police faire son enquête afin qu’elle définisse s’il s’agit d’une bêtise d’adolescent ou d’un acte de malveillance.

C’est un évènement douloureux qui touche la communauté qui se réunit à la cathédrale car la crèche exprime le cœur de la foi chrétienne : Dieu se fait proche, il est le prince de la paix.

La cathédrale est un lieu de paix et de prière où beaucoup de personnes aiment se recueillir. Nous voulons la laisser ouverte. J’invite tous les catholiques à habiter plus encore cette cathédrale qui est chère au cœur des stéphanois. J’invite aussi à continuer de prier pour la paix et le respect de chacun dans notre société.

Le 7 janvier 2017

+ SYLVAIN BATAILLE Evêque de Saint-Etienne