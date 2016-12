Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, parle des élections

Dans son message de Noël :

Sur le site du diocèse de Tours, le Secours Catholique-Caritas France, Action Aid France, le CCFD-Terre Solidaire et Oxfam France publient 15 propositions à l’attention des candidats à l’élection présidentielle et aux élections législatives, articulées autour de trois grands axes, les nouveaux principes non négociables qui excluent le respect de la vie, la défense de la famille et la liberté de l’éducation : le partage juste des richesses pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités, la promotion de la justice climatique et de la souveraineté alimentaire et le respect des droits humains en France et dans les pays du Sud. Par droits humains, il ne fait pas comprendre ceux de l’embryon humain, déchiqueté par l’avortement, non il s’agit des envahisseurs immigrés. On se passera de leurs conseils sur ces questions prudentielles, liées au contexte de notre pays et au bien commun.