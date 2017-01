Mgr Bouilleret : « aller au bout de ses rêves »

De ce périple de ténacité, je retiens la nécessité d’aller au bout de ses rêves, de vaincre l’adversité et de recevoir le soutien de tous ceux qui nous sont associés. Je crois que nous sommes tous capables d’aller jusqu’au bout de nos projets les plus forts. Dans un monde parfois déboussolé, la boussole de nos désirs est le plus sûr guide qui nous mène en eaux profondes. « Avance au large, n’aie pas peur. »

Permettez-moi quelques regards sur notre Eglise diocésaine au cours de l’année écoulée. Je souhaite rendre un grand hommage à notre pape François. Il tient bien la barque de l’Eglise qui navigue tantôt sur une mer calme tantôt sur une mer déchaînée. Il nous invite sans cesse à vivre la proximité avec les plus petits et les plus pauvres. Notre pape dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit ! Mettons-nous dans ses pas.

Les réflexions qu’il nous a adressées lors de la clôture de l’année jubilaire de la miséricorde sont un guide pour tous les jours. Cette lettre apostolique Misericordia et misera est une route à suivre pour l’avenir : « Nos communautés pour rester vivantes et dynamiques dans la mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où la ‘conversion pastorale’ que nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force rénovatrice de la miséricorde. »