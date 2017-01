Mgr Brunin reçoit la Légion d’honneur de Nicolas Hulot

Mgr Jean-Luc Brunin a exprimé sa « gratitude » à l’égard de Nicolas Hulot :

« Votre présence est pour moi très symbolique de la mission que j’assume comme évêque du Havre et comme Président du Conseil « Famille et Société » au sein de la Conférence des évêques de France. Car au-delà de ma personne, c’est bien la présence et l’action de l’Église catholique dans l’espace social qui sont honorées. »

« Je me souviens (…) de l’interpellation que vous avez adressée aux responsables religieux de notre pays. Vous nous invitiez à nous joindre à l’effort de mobilisation des responsables politiques et de l’ensemble de la société civile, à l’occasion de la COP 21 que la France accueillait. Ce fut une belle aventure que nous avons vécue et qui a permis aux religions et aux familles spirituelles de collaborer à l’éveil des consciences sur l’urgence de l’action pour enrayer les effets dévastateurs du réchauffement climatique, et pour œuvrer positivement pour sauvegarder notre planète. »