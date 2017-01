Mgr Centène porte plainte contre son vicaire général

L’ex-vicaire général du diocèse de Vannes, le père Maurice Roger, a été déchargé de ses fonctions en octobre par l’évêque de Vannes, Monseigneur Raymond Centène. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Vannes pour abus de confiance. Une plainte a été déposée par l’évêque de Vannes. Le père Maurice Roger n’a pas encore été entendu.

En octobre, Monseigneur Raymond Centène a nommé, deux vicaires généraux : les abbés Gildas Kerhuel et Gaétan Lucas.

L’abbé Roger a été pendant 7 ans au secrétariat général du Vatican auprès de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Il a été aussi formateur au Grand Séminaire de Vannes. Parlant hébreu et arabe, il va régulièrement en Terre Sainte comme guide. Spécialiste de la bible, il est d’ailleurs président de l’association Pour la connaissance de la bible. Enfin, il est un musicien émérite au clavier. Il compose des pièces liturgiques et des chants de rassemblement pour les jeunes.

