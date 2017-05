Mgr Crépy : chaque catholique est responsable de ses choix

Communiqué de Mgr Luc Crepy, évêque du diocèse du Puy-en-Velay:

« A l’occasion du second tour de l’élection présidentielle, certains me pressent de prendre position comme évêque, d’autres au contraire ne le souhaitent pas du tout. Il y a déjà quelques mois, lors d’une interview à la presse locale, j’avais clairement dit que mon rôle n’est pas de dire pour qui il faut voter, mais d’apporter des éléments de réflexion et de discernement.

Les évêques de France ont publié à plusieurs reprises depuis un an des éléments de réflexion sur les enjeux de ces élections – présidentielle et législatives – pour la France.

Pour ma part, tout au long de cette année, j’ai parcouru le diocèse pour parler de l’enseignement social de l’Eglise, et en particulier des grands principes qui régissent la vie sociale et politique. Ainsi, les catholiques, et les hommes et femmes de bonne volonté, sont-ils invités à œuvrer : pour la primauté de la personne dans toute structure sociale et économique, pour la justice sociale dans le partage équitable du travail et de ses fruits, pour la place faite aux plus pauvres, aux plus fragiles et aux étrangers dans notre société, pour le soutien des familles et l’éducation des jeunes, pour le dialogue et la paix au service d’un meilleur vivre-ensemble, pour le respect de la « maison commune » que constitue notre planète…

Comme tout citoyen, chaque catholique est responsable de ses choix. Il doit voter en laissant éclairer sa conscience par les valeurs de l’Evangile et par celles que promeut la devise de la République : liberté, égalité et fraternité. »