Mgr Di Falco bénit un vitrail sur Saint Louis

Dimanche 18 décembre 2016, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a dévoilé et béni le vitrail de l’oculus de la chapelle Saint-Louis de Charance à Gap. Représentant saint Louis, ce vitrail a été réalisé par Jean-Yves Baudry, président de l’association Créode.

« Par les images des saints, par les statues, par les vitraux, l’Église nous fait donc contempler les traits de celles et ceux qui ont suivi le Christ. Ces images, à une certaine époque on a voulu les détruire. Des iconoclastes, il y en a eu et il y en a encore. Ils veulent éradiquer le passé, la culture. Ou bien alors ils veulent empêcher sa transmission. Heureusement certains se lèvent pour sauver, transmettre, transformer, changer la société sans pour autant détruire ».