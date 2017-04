Mgr Jaeger : Les gens mariés « grâce » à la loi Taubira

Mgr Jean-Paul Jaeger, archevêque de Lille, a été interrogé dans La Voix du Nord :

Comment jugez-vous la campagne électorale qui s’achève ?

« La seule chose certaine, c’est que j’irai voter. La campagne a été étrange, hors normes, marquée par les affaires et n’a pas assez porté sur la réflexion, sur le fond. C’est dommage… »

Le futur président devra-t-il revoir la loi de 1905 sur la laïcité ?

« Non, car quand elle est bien appliquée, cette loi nous aide à bien vivre ensemble »

On voit des anciens de la Manif pour tous rallier François Fillon. Le mariage pour tous, vous avez fini par l’accepter ?

« Une loi a été votée, chacun en pense ce qu’il veut. Retoucher une loi est toujours difficile. Les gens mariés grâce à cette loi le seront encore demain. Cette loi fait partie de notre histoire, c’est ainsi. Ce qu’il faut faire pour défendre des convictions contraires à cette loi, c’est de témoigner de la vie du couple et de la vie des familles. Et il faut éviter d’aller plus loin sur ces sujets de société, je pense à la PMA, à l’euthanasie aussi. Sur ce domaine, il faut tout faire pour diminuer au maximum la souffrance, éviter l’acharnement thérapeutique. »