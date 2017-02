Mgr Pontier est sorti de l’hôpital

Chers amis,

Me voici sorti de l’hôpital et de nouveau chez moi.

Je tiens à vous remercier pour les signes d’amitié et de prière qui m’ont été transmis ou que j’ai reçus. Je vous en remercie sincèrement.

Après ces trente jours d’hospitalisation, les médecins me recommandent trois semaines de vrai repos, car le traitement fut lourd et va entraîner des réactions de fatigue.

Je vais m’y soumettre.

Ce mois à l’écart ne m’a pas empêché de vivre en communion de prière avec vous tous. Mais je reconnais que c’est frustrant.

Je remercie Mgr Jean-Marc Aveline et le P. Pierre Brunet qui ont su assumer tout cet imprévu.

Merci de nous garder les uns et les autres dans la prière.

Que Notre Dame de la Garde veille sur nous.