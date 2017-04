Mgr Xavier Malle s’adresse à ses diocésains

Mes chers frères et sœurs du diocèse de Gap et d’Embrun,

Le Saint Père m’envoie avec vous en mission dans les Hautes-Alpes, pour être ensemble, comme il nous y invite, des disciples missionnaires. Disciples missionnaires dans ces montagnes si bibliques, lieu de la rencontre avec Dieu !

Alors, tout en mesurant l’ampleur de la tâche, je veux vous dire ma joie et ma confiance.

Ma joie de servir Dieu et les habitants de notre diocèse, pour leur apporter un peu de la paix et de l’amour du Seigneur. Mais nous ne pouvons donner que ce que nous recevons : alors prions !

Ma confiance, car nous ne sommes pas seuls, Dieu agit dans le monde et veille sur nous.

Je souhaite dès à présent dire ma reconnaissance et tous mes encouragements aux prêtres, diacres, religieux et religieuses, moniales, qui ont donné leur vie pour vous ; aux séminaristes et novices qui s’y préparent et également aux laïcs en mission ecclésiale.

En ces jours qui me séparent de mon ordination épiscopale, je vous demande de bien vouloir prier pour notre diocèse et pour moi, avec ces quelques mots quotidiens :

Seigneur, donne-nous un cœur ouvert à l’adoration,

débordant de compassion pour tous les hommes,

et embrase-nous du feu de ta charité

pour l’évangélisation du monde.

Nous te le demandons par l’intercession de Notre Dame du Laus. Amen.

En ce Jeudi Saint, je vous souhaite de vivre à fond ces jours bénis dans vos paroisses ! Suivre Jésus pendant sa Passion jusqu’à sa Résurrection, quelle grâce !

D’avance, je vous dis merci et vous bénis.