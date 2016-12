Monsieur l’abbé Claude Barthe, viendra faire une conférence au Centre Saint-Paul, mardi 20 décembre à 20h30 sur le Thème « Missel traditionnel, Missel d’avenir », et présentera à cette occasion son livre « Histoire du missel Tridentin et de ses origines » (éditions Via Romana).

Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, 75002 Paris (métro sentier ou Grands Boulevards. Bonne Nouvelle sortie Sentier L9)