Ne comptez pas sur Mgr Pansard pour avoir une consigne de vote

Le pèlerinage à Chartres des étudiants d’Ile-de-France n’a pas eu lieu cette année, aux Rameaux. L’évêque de Chartres déclare :

« Nous ne sommes pas les responsables de ce pèlerinage, nous l’accueillons. L’annulation m’a un peu surpris, mais je voyais bien que ce pèlerinage s’effritait depuis quelques années. J’ai compris que du côté de l’Ile-de-France, les évêques et les responsables de la pastorale des étudiants allaient réfléchir à une nouvelle formule. Un pèlerinage qui a quatre-vingts ans a peut-être besoin d’une nouvelle étape. Est-ce que ce sera une formule annuelle ou plus espacée ? Je ne sais pas. » « Beaucoup de nos contemporains prennent le chemin de Compostelle. Alors que nous avons des vies un peu stressées, se mettre en route, c’est prendre un rythme plus lent, mais peut-être plus vital. Ce que j’entends chez un certain nombre de pèlerins, chrétiens ou pas, c’est leur besoin de retrouver un sens à leur vie. Nos vies sont pleines, mais après quoi courons-nous ? Les aspirations les plus profondes, qui sont au cœur de l’homme, ne sont pas étrangères au désir de Dieu. C’est ce qui faisait dire à Saint-Augustin, en parlant à Dieu : “Longtemps je t’ai cherché, loin de moi, mais tu étais plus intime en moi que moi-même”. »