Nouveau logo pour le diocèse de Tulle

Avant :

Après :

Explications du diocèse :

UNE MEILLEURE VISBILITÉ pour une Eglise missionnaire

L’appellation EGLISE CATHOLIQUE EN CORREZE, plus explicite que DIOCESE DE TULLE, permet de rendre notre Eglise visible pour un plus grand nombre et rassemble l’ensemble des catholiques du territoire diocésain. Mieux identifiée l’Eglise en Corrèze pourra ainsi développer sa communication au service de sa mission évangélisatrice.

UN SYMBOLE CATHOLIQUE ET LOCAL pour une Eglise appelante

En cette année jubilaire (700 ans du diocèse) la mise en avant de la cathédrale permet d’associer la signature du diocèse à un symbole historique, représentatif de la Corrèze catholique. Mais bien plus qu’un bâtiment, la cathédrale désigne ici l’Eglise universelle – «Nous sommes les pierres vivantes de l’Eglise» (1P, 2, 5) – rappelant aux chrétiens leur vocation première de baptisés, appelés à la sainteté et envoyés, à la suite du Christ, pour transmettre l’Evangile.

L’UNITE DES CATHOLIQUES RASSEMBLÉS pour une Eglise fraternelle

Le ‘C’ est clairement mis en évidence symbolisant ainsi le rassemblement de tous les Catholiques de Corrèze autour du Christ, unis et frères dans la Foi.

CONTINUITE ET RENOUVEAU DE L’EGLISE EN CORREZE

Le bleu traditionnellement associé à la Vierge-Marie, rassure, et suscite la confiance. Le bleu marine particulièrement représente la fidélité (de Dieu), et la fiabilité (de l’Eglise). C’est un symbole d’Espérance et de Foi. Associé au vert il évoque la continuité et la stabilité de l’Eglise catholique. Le vert synonyme de vie et de croissance, est traditionnellement associé à la Corrèze riche de verdures. Dans le monde entier le vert est associé à l’idée de sécurité, de positif. Il évoque également le printemps, temps de renouveau. Ce temps de renouveau est actuellement vécu par notre diocèse au travers des orientations pastorales et à l’occasion de son 700ème anniversaire.