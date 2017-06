Un nouveau prêtre pour le diocèse aux Armées

Originaire de Mutzig, Damien Haas est un ancien gendarme mobile de montagne. Il sera ordonné prêtre le 10 juin en la cathédrale de Saint Louis des Invalides à Paris par Monseigneur Ravel, l’archevêque de Strasbourg et l’administrateur du diocèse aux armées.

Damien Haas est le deuxième d’une fratrie de trois garçons. Son père est pensionné de l’Armée et sa maman est personnel civil de la Défense. Sa vocation de servir la France et ses Armées est sans doute venue dès les premiers instants de sa vie dans ce terreau familial militaire. Après Berlin et Saint-Maixent, c’est à Mutzig que la famille Haas s’installe en 1991. Pour continuer l’éveil à la foi initié en famille, les enfants sont catéchisés à la paroisse. C’est là qu’ils sont préparés à recevoir pour la première fois le sacrement de la réconciliation puis la communion.

A Strasbourg, Damien suit le catéchisme jusqu’à la confirmation. Puis il s’épanouit dans le scoutisme à Obernai, où il encadre des jeunes et grandit dans la foi de l’Eglise. Certains aumôniers l’ont beaucoup marqué. Après quelques années de gendarmerie, Damien a choisi de rentrer au séminaire. Il a discerné l’endroit où le Seigneur voulait l’envoyer. Faisant référence à Saint François de Saale, « faisons fleurir où il a été semé », il a donc demandé à Monseigneur Ravel d’intégrer le séminaire aux Armées. L’évêque l’a accompagné et lui a fait confiance pendant ces sept dernières années vers le chemin du sacerdoce. Entre eux deux un lien particulier s’est créé, puisque Damien est le premier à lui avoir demandé de rentrer aux séminaires des Armées. A quelques jours de son ordination sacerdotale, Damien est dans un « état de confiance au Seigneur, aux Pères spirituel, aux professeurs » qui l’ont accompagné durant ces années.