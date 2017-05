Un nouveau prêtre pour le diocèse de Strasbourg

Dimanche 28 mai à 15h en la cathédrale de Strasbourg, Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, ordonnera comme prêtre diocésain Baptiste Aubas.

Baptiste AUBAS est né le 21 novembre 1989 à Mulhouse et a grandi à Illzach. Il est le quatrième d’une famille de cinq enfants. Son Père est originaire de Crépy-en-Valois (Oise) et sa mère d’Olivet (Loiret). Baptiste suit le modèle de ses parents, de sa sœur et de ses frères en s’engageant dans l’Église, comme servant de messe puis comme chef de meute dans le groupe scout d’Europe 1èreMulhouse. Il obtient le baccalauréat et le BTS de chaudronnerie au lycée des métiers Charles de Gaulle de Pulversheim.

En septembre 2010, il intègre le grand séminaire de Strasbourg. Après trois années de formation, il fait une année de césure en participant à la vie de la fraternité qui anime la pastorale étudiante de Toulouse. Après cette expérience, il est admis parmi les candidats au sacerdoce et revient achever sa formation. En 2015, il obtient la licence de théologie catholique à l’université de Strasbourg puis travaille pour la validation du mémoire de master. Il est alors confié au Père Christophe Schwalbach, curé de la communauté de paroisses Saint Georges au pied du Vieil Armand, pour son stage pastoral.

Il a été ordonné diacre par Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg, le samedi 24 septembre 2016 en l’église Saint Georges de Soultz.