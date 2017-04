Nouveau vicaire général dans le diocèse de Lourdes

Du Mgr Nicolas Brouwet le 24 mars :

Je nomme à partir du vendredi 24 mars 2017, l’Abbé Pierre Jamet vicaire général.

Directeur de la Maison Saint-Paul depuis deux ans, il y a acquis une bonne connaissance des personnes et du fonctionnement du diocèse dans un ministère d’accueil et d’écoute. Membre du conseil épiscopal et du conseil du presbyterium, il connaît maintenant la plupart des prêtres et des diacres ; il a travaillé aux orientations diocésaines. Depuis quelques mois il a la charge de la formation dans le diocèse.

Je le remercie d’avoir accepté cette mission.

Nomination de l’économe diocésain

Après avoir réuni le collège des consulteurs, je nomme, à partir du 3 avril 2017, M. Guillaume de Vulpian Econome diocésain et Directeur Général du sanctuaire de Lourdes. Après une longue expérience dans l’industrie, Guillaume de Vulpian nous rejoint pour prendre la direction de l’économat diocésain et continuer, au sanctuaire de Lourdes, le travail de réorganisation et de retour à l’équilibre financier entrepris par M. Thierry Lucereau.

Je remercie M. Thierry Lucereau pour la mission de transition que je lui avais confié en juillet afin d’amorcer les réformes nécessaires au redressement du sanctuaire. Thierry Lucereau accompagnera Guillaume de Vulpian dans les premières semaines de sa mission.