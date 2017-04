Nouvelle croix dans la cathédrale de Chartres

Le 7 avril a eu lieu la bénédiction et l’élévation de la nouvelle Croix de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Cette Croix, oeuvre de l’artiste Goudji, celui-là même qui avait déjà réalisé le mobilier liturgique du XXe siècle dans le sanctuaire, a été élevée à la croisée du transept de la cathédrale, après avoir été bénie par Mgr Pansard, évêque de Chartres, et Mgr Perrier, évêque émérite, ancien évêque de Chartres.

Cette Croix est une croix reliquaire, contenant en son centre un fragment de la vraie Croix. Elle est faite de cristal de roche et de pierre de jaspe en son cœur.

La cathédrale de Chartres offre ainsi son écrin de beauté et de lumière à deux Reliques majeures, témoins de la vraie foi, le Voile de la Très Sainte Vierge Marie et un fragment de la vraie Croix.

Elle mesure 1,90 mètre de haut sur 1,60 mètre de large et est suspendue par des câbles d’acier, reliés à un treuil qui permettra de la descendre ou de l’élever. Sa structure métallique est en argent et en cristal de roche givré, avec un pavage de pierres dures. La sodalite bleue évoque la Vierge Marie, l’aventurine verte l’espérance chrétienne et la couleur de l’évêque. Enfin, à l’emplacement de la relique, est serti du quartz rose et du jaspe rouge, rappelant la passion du Christ. La société SIMP a accepté d’offrir les 20 kilos d’argent nécessaires à la fabrication de cette croix. L’artiste a fait don de tout son travail à l’Évêché.